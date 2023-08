Vasco deseja mandar jogos no Rio, e Nilton Santos passa a ser opção

Rio - Sem poder utilizar São Januário com portões abertos, o Vasco continua buscando um local para mandar suas partidas no Brasileiro com a presença dos seus torcedores. O desejo do Cruz-Maltino é atuar no Rio de Janeiro, com isso o Nilton Santos passa a ser uma opção. De acordo com informações do portal "LANCENET".

A principal dificuldade de jogar no estádio do Botafogo seria a grama sintética do Nilton Santos. O entendimento é de que a falta de costume dos jogadores do Vasco poderá levar a equipe cruz-maltina a ter um prejuízo de rendimento no local.

O próximo jogo do Vasco como mandante é contra o Fluminense no próximo dia 16. O desejo do clube carioca é de que o jogo seja no Maracanã, porém, um dia depois do clássico, o Flamengo enfrenta o São Paulo, pela final da Copa do Brasil, com isso, dificilmente o estádio está à disposição do Cruz-Maltino.

Outras opções no Rio seriam o Raulino de Oliveira, que é improvável, porque o Vasco considera a logística até Volta Redonda como desgastante, e o Luso-Brasileiro, que é visto como uma opção pouco rentável, devido ao público no estádio ser menor.