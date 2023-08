Vasco inicia negociações com o Botafogo para mandar clássico contra o Fluminense no Engenhão

Rio - Em busca de ter torcedores nos seus próximos jogos como mandantes, o Vasco iniciou uma negociação com o Botafogo para que o clássico contra o Fluminense, que está marcado para o próximo dia 16, aconteça no Nilton Santos. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Caso as partes cheguem a um acordo, o Vasco terá 90% da carga para partida, contra 10% do Fluminense. No primeiro turno, o Tricolor mandou o jogo no Maracanã e foi ampla maioria no jogo que terminou empatado por 1 a 1.

Inicialmente, o Cruz-Maltino tinha uma certa resistência ao Nilton Santos por conta do gramado de grama sintética. No entanto, o desejo de mandar um jogo no Rio, com público, já que São Januário ainda está com portões fechados, vem pesando.

O Maracanã será reaberto no dia 17 de setembro, um dia depois do clássico, e será utilizado para a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. O Vasco até tinha o interesse de mandar o clássico no estádio, porém, dificilmente haverá a possibilidade do gramado estar pronto para o confronto.