Léo reclama de interdição de São Januário: 'Só o Vasco que não pode?'

Para o zagueiro, poder utilizar seu estádio é um direito do Cruz-Maltino.



"A gente para para pensar e todo mundo joga em seu estádio. Só o Vasco que não pode? É decisão muito equivocada, qualquer clube tem o direito de utilizar seu estádio. Espero que nos próximos dias isso possa mudar", disse em entrevista à VascoTV.



Léo também exaltou a relação de São Januário com a Barreira do Vasco, comunidade no entorno do estádio que foi um dos motivos apontados pela Justiça pela interdição.



"São quase 100 anos de história (de São Januário), a Barreira tem ligação forte com o Vasco, diversas pessoas que moram lá trabalham no clube. Então não vejo motivo para não ter jogo. Essa torcida não pode ficar sem seu estádio, sem ver seus jogadores. As pessoas que pertencem ao clube e têm história não podem utilizá-lo", afirmou.



O Vasco trabalha para acabar com a interdição e tenta reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, e busca acordo com o o Ministério Público (MP-RJ) para conseguir a liberação.