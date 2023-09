Vasco: perícia para liberar São Januário custaria quase R$ 1,4 milhão

Rio - O Vasco segue sua luta para tentar a liberação para receber sua torcida em São Januário. De acordo com informações divulgadas pelo site "ge", a perícia técnica que pode derrubar a interdição do estádio custaria quase R$ 1,4 milhão. O valor é referente aos honorários da perita nomeada dentro do processo, que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A profissional citada é Eleonora Gaspar Scarton, engenheira e perita de juízo, que cobrou R$ 1.395.297,48 pelo serviço. Ela justificou o valor elevado alegando "alto grau de complexidade" do trabalho, além de ter que contratar uma equipe para vistoriar o local.

Normalmente, a parte perdedora da causa é quem arca com a perícia. A perita cobra 50% do valor antecipado, e os outros 50% no momento da entrega do laudo.

"[...] tendo em vista seu alto grau de complexidade, a magnitude do empreendimento a ser vistoriado e analisado, a existência de diversas questões técnicas envolvidas, o prazo exíguo para a realização do trabalho em face da urgência da entrega do laudo, o que torna imprescindível que a pericia seja feita por uma equipe de trabalho com 5 profissionais dedicados: 1 Engenheiro Civil / Geotécnico sênior, 1 Engenheiro Civil / Estrutural Sênior, 1 Engenheiro Civil Júnior, 1 Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho Master e 1 estagiário de Engenharia Civil", diz um trecho do despacho da perita.

Caso contratada, a perícia seria realizada no prazo de 90 dias. O Cruz-Maltino tenta acordo com o Ministério Público para acabar com a ação e ter seu estádio liberado antes desse tempo.