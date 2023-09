Vegetti está pronto pra marcar novamente contra o América-MG e tirar o Vasco do Z-4

Engana-se quem pensa que a arrancada, mesmo que tímida, do Vasco para fugir de vez do rebaixamento no Brasileirão começou na sapecada, por 4 a 2, em cima do Fluminense, ou na vitória no Maracanã, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG. Tudo começou quando o técnico Ramón Díaz colocou Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen, de 34 anos, para fazer a sua estreia com a Cruz de Malta no peito, aos 19 minutos do segundo tempo no jogo com o Grêmio, dia 06/08, sem público em São Januário.

O argentino, mais conhecido como Vegetti, foi lá e marcou o gol da vitória, por 1 a 0, com a total confiança do também hermano treinador. De lá para cá, foram mais cinco jogos e virou um caso de amor, daqueles à primeira vista. Num total de sete partidas pela Vascão, Pablo Vegetti deixou a sua marca seis vezes, um a mais que "badalado" Gabigol, do Flamengo, que, em 20 jogos no Campeonato Brasileiro, fez apenas cinco, sendo quatro de pênaltis.

Nesta segunda-feira (25/09), assim que a redonda rolar, às 20h, no Independência, o Gigante da Colina tem a chance de sair da zona da degola do Brasileirão. E é aí que o vascaíno pode bater no peito e dizer em letras maiúsculas "EU ACREDITO", ainda mais porque uma vitória, o Vascão passa Santos e Bahia, e empata em pontos (26) com o Goiás.

Crescimento do Gigante

É bem simples de explicar e detalhar dois pontos, resultados e o goleador. Nos seus últimos sete jogos pelo Brasileiro, o Vascão venceu quatro, empatou dois e perdeu apenas um, com 18 gols marcados e 13 sofridos. Em ordem:

1) vitória sobre Grêmio, por 1 a 0, com gol de Vegetti, em um estádio sem barulho - São Januário ainda não podia receber público devido a suspensão do STJD -, no dia 06/08;

2) empate em 1 a 1 com o Bragantino, na casa do rival, e gol de.... Vegetti;

3) um bico no Galo, por 1 a 0, no dia 20/08, com tento de Serginho;

4) derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, por 1 a 0, no dia 27/08 - mas com um gol de Pedrinho mal anulado pelo VAR, porque Richard Rios iniciou outra jogada na sequência, como disseram todos os comentaristas de arbitragens, obviamente, ex-árbitros;

5) outro empate na sequência: 1 a 1 com o Bahia, na Fonte Nova, e novamente Vegetti empurrando a bola para dentro da rede;

6) aí veio o suspiro de quase alívio, fazendo com que o "EU ACREDITO" ecoasse no Nilton Santos logo após o apito final. Com um belo futebol apresentado, o time do Dedé Colina, torcedor símbolo aqui ao lado, deu uma palmada no Fluminense, por 4 a 2. Gabriel Pec fez dois gols e Praxedes um. Mas espera aí! Se foi 4 a 2... Ah, lógico, teve também a marca de Vegetti;

7) com São Januário pulsando, goleada sobre o Coritiba, por 5 a 1, tendo Vegetti marcado dois gols.