Vasco espera manter ritmo do últimos jogo e subir mais na tabela para beliscar a Copa Sul-Americana de 2024

Hoje tem Flamengo x Bahia, às 16h, no Maracanã; Cuiabá x Fluminense, às 18h30, na Arena Pantanal; São Paulo x Corinthians, às 18h30, no Morumbi; Internacional x Atlético-MG, às 21h, no Beira-Rio; amanhã tem Cruzeiro x América-MG, às 16h, no Mineirão; e na segunda é dia de Botafogo x Goiás, às 20h, no Niltão. E o que Vasco tem com isso? Tem tudo haver.

Além de fritar o Peixe, amanhã, às 16h, na Vila Belmiro, e chegar aos 29 pontos, o Gigante terá que torcer para os rivais Flamengo, Fluminense e Botafogo, empate no clássico paulista, e vitórias do Galo e da Raposa. E aí, quem sabe começa a beliscar uma vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana no ano que vem, ainda mais se manter o ritmo dos últimas partidas.

Parece sonho, mas não custa nada ter esperança que essas combinações deem certo. Caso consiga essa pontuação (29), o Gigante cresce ainda mais na tabela: Bahia fica mais distante, assim como Goiás, empata em número de pontos com Cuiabá e Cruzeiro, além de ficar atrás do Corinthians por um pontinho e a dois do São Paulo. É bom o torcedor vascaíno fazer as suas orações, acender uma vela e rogai por Nossa Senhora da Vitórias, padroeira do Vasco.

Tudo porque, após enfrentar o Santos, amanhã, o Gigante da Colina terá uma sequência de jogos que é uma verdadeira pedreira: São Paulo, 07/10; Fortaleza, 18/10; Flamengo, 22/10, e que tenta de qualquer maneira entrar no G-6 e até mesmo pular para o G-4, até porque Jorge Sampaoli foi demitido; Internacional, 22/10. Ah, quem não lembra do samba na Mocidade?

"Sonhar não custa nada

O meu sonho é tão real

Mergulhei nessa magia

Era tudo que eu queria

Nesse mundo de ilusão

Transformar o sonho em realidade

E sonhar com a Mocidade (ops, Vascão)

E sonhar com o pé no chão"