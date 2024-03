O pau quebrou! Jogadores de Vasco e Água Santa protagonizam briga na saída de São Januário

Se não deixar o torcedor enlouquecido, não tem graça! Na última quinta-feira (07), a partida entre Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil foi cheia de emoções. O jogo aconteceu em São Januário, o Vasco abriu 2x0 no placar, mas depois caiu de rendimento e sofreu a virada nos minutos finais. Confusões no banco de reservas e no campo resultaram em 16 minutos de acréscimo ao tempo regulamentar. No tempo adicional, o Vasco conseguiu empatar e levou a decisão para os pênaltis, vencendo por 4x1, mas o clima de tensão persistiu após o apito final.



Apesar da classificação, a rivalidade entre as delegações perdurou mesmo após o jogo, com mais confusões ocorrendo fora do estádio. O chileno Gary Medel foi chamado para a briga por atletas da equipe paulista e perdeu o controle, precisando ser contido por seguranças e jogadores do Vasco. Confira!

Confusão feia em São Januário. Na saída para o ônibus, jogadores do Água Santa discutiram com Medel, que estava no estacionamento. nimos se exaltaram @oglo pic.twitter.com/f94arftYZq — Vitor Seta (@vitor_seta) March 8, 2024