Torcedor perde dente ao comemorar gol do Vasco na Copinha; confira!

Um torcedor do Vasco perdeu um dente enquanto comemorava o primeiro gol do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. A cena inusitada aconteceu após João Vitor, de pênalti, abrir o placar no jogo contra XV de Piracicaba, neste sábado (4), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. A alegria, no entanto, durou pouco. O Cruz-Maltino cedeu o empate ainda no primeiro tempo e ficou no 1 a 1 com a equipe paulista