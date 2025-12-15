Torcedores do Vasco vibram após classificação para final da Copa do Brasil

Rio - O Vasco é finalista da Copa do Brasil. Após vencer o Fluminense nos pênaltis, neste domingo (14), no Maracanã, o Gigante da Colina assegurou a vaga na decisão da competição nacional contra o Corinthians, nos dias 17 e 21, e buscará o bicampeonato. No dia seguinte após a classificação, os vascaínos aproveitaram para mostrar todo o seu orgulho e amor pelo Cruz-Maltino.

"A torcida do Vasco merece essa conquista. Estamos há muitos anos sofrendo. Seria a melhor resposta para a torcida depois de 25 anos de sofrimento. Me emociono de falar, mas ontem foi especial. Esse título seria a cereja do bolo para o Vasco voltar para o lugar que nunca deveria ter saído", disse Ezequiel Soares, de 53 anos, em entrevista ao DIA.

Os vascaínos comemoram de diversas formas a classificação à final. Enzo Revintes, de 31 anos, nem dormiu após a vitória sobre o Fluminense. O torcedor, que esteve entre os mais de 67 mil presentes no Maracanã no domingo, se emocionou só de lembrar da vitória nos pênaltis por 4 a 3, com o goleiro Léo Jardim sendo o herói mais uma vez.

"Sem palavras. É inexplicável. Não consigo parar de chorar, não dormi e nem sei como vou conseguir trabalhar. Não tem explicação, é surreal. Classificar depois dessa sequência (de derrotas no Brasileirão), muita gente ficou desacreditada. Mas eu, não. Assim que abriu a venda de ingressos, eu comprei o meu. Estou (confiante) demais. Passamos por um clássico, a taça vai ser nossa", afirmou.

Já o vascaíno Inti Pereira, de 53 anos, assistiu o jogo no bar com os amigos, em Riachuelo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele pregou cautela e ressaltou que o Vasco ainda não ganhou o título, mas reiterou que está confiante na conquista do bicampeonato da Copa do Brasil.

"Foi uma maravilha. Faz tempo que nós não arrumamos nada, mas dessa vez deu certo. Ainda não ganhamos nada, faltam duas partidas. Vamos para cima e pegar o título, mas ainda não ganhamos nada não. Estou confiante", contou o vascaíno, que pretende assistir a final no mesmo bar por razões de superstição.

O Vasco decide o título da Copa do Brasil contra o Corinthians, que eliminou o Cruzeiro nos pênaltis. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já a partida de volta acontece no domingo (21), às 18h30, no Maracanã.

*Colaborou Reginaldo Pimenta