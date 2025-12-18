Coutinho tomou injeção e jogou pelo Vasco no sacrifício

Rio - De volta ao Vasco desde 2024 após anos atuando no futebol europeu, Philippe Coutinho, de 33 anos, tem sido peça importante no clube carioca. Na atual temporada, o apoiador entrou em campo no sacrifício durante quatro partidas. Ele fez a utilização de injeções para estar nos gramados.

A situação ocorreu em agosto, quando o Vasco lutava ponto a ponto para se distanciar da zona de rebaixamento. O fato foi revelado por Fernando Diniz em entrevista coletiva depois do empate contra o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

"Talvez o momento mais emblemático da temporada, nunca falei isso, mas depois do jogo do Santos o Coutinho teve uma luxação no ombro e tomou injeção para jogar por umas quatro partidas, tamanha era a vontade de ficar (em campo). Foi uma coisa que me marcou muito. Esse foi o grande momento do Philippe, para mim, desde que cheguei aqui. Todo mundo que tem problema no ombro sabe que é muito difícil. Ele não conseguia produzir o que poderia por conta do ombro. Mas ajudava em outros aspectos, de liderança, e, quando livre, também tecnicamente. Isso mostra o quão compenetrado e conectado está com o time. Acho que na minha carreira nunca aconteceu isso. Era uma lesão de fato para ele ficar com o departamento médico e se recuperar", disse o técnico Fernando Diniz.

Com o empate sem gols em São Paulo, o Vasco jogará por uma vitória simples no Maracanã para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil, neste domingo (21)), às 18h (de Brasília). Um novo empate levará a decisão paras os pênaltis, e o Corinthians se sagrará campeão se vencer.