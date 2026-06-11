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Vasco faz sondagem por zagueiro de clube alemão

Jogador de 25 anos atua no Hoffenheim

Arthur Chaves atua pelo Augsburg, da Alemanha
Arthur Chaves atua pelo Augsburg, da Alemanha -
Rio — O Vasco realizou sondagens pelo zagueiro Arthur Chaves, brasileiro que atua no Augsburg, da Alemanha, emprestado pelo Hoffenheim até o fim do mês. O jogador é bem avaliado pela diretoria do Cruz-Maltino, que já havia o mapeado no ano passado, segundo o 'ge'.

O defensor tem 25 anos, 1,88m, é destro e possui bom jogo aéreo, características que se encaixam no perfil buscado pela comissão técnica. Ele disputou 11 jogos na temporada 2025/26.
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Arthur Chaves foi revelado no Avaí, em 2021. No ano seguinte, transferiu-se ao Académico de Viseu, de Portugal, iniciando a sua trajetória na Europa. Está no Hoffenheim desde 2024 e tem contrato com o clube até o meio de 2029.

Ainda não há uma proposta oficial pelo jogador, mas pessoas próximas ao atleta indicam que ele estaria aberto a um retorno para o futebol brasileiro.
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