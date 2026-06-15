Pedrinho rebate fala do presidente do Flamengo sobre SAF do Vasco

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, rebateu as declarações de Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Flamengo, que afirmou que entraria na Justiça, caso o Cruz-Maltino tenha Marcos Lamacchia como acionista majoritário da sua SAF.

"Não sei se essa fixação do Bap em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor, e o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o Bap tem dela. Será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações nas sombras dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar. O resgate da credibilidade da CBF, que eu acredito vem acontecendo, não será interrompido por pressão de quem está amedrontado. O certo não deixará de ser feito", disse o ex-jogador em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

A fase de Bap tem a ver com o fato do empresário ser cunhado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O dirigente do Flamengo afirmou que tal situação seria contra a lei.

"O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida, com transparência, aos órgãos competentes, e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem essa negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do Bap", concluiu Pedrinho.

Relembre a declaração de Bap

"O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo código civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas, é contra a lei", disse o presidente do Flamengo em entrevista ao "Charla Podcast".