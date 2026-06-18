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Sforza deve ser devolvido por clube argentino ao Vasco

Volante, de 24 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2028

Juan Sforza em campo pelo Talleres
Juan Sforza em campo pelo Talleres -
Rio - O Vasco deve ter o retorno de um velho conhecido depois da Copa do Mundo. O volante Juan Sforza, de 24 anos, será devolvido pelo Talleres, da Argentina. As informações foram dadas pelo jornalista argentino Nacho Castellano.
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O jogador chegou em 2024 por cerca de R$ 25 milhões à época, mas teve dificuldades para se firmar desde o início. Posteriormente foi emprestado para o Juventude e neste ano para o Talleres.
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Pelo clube argentino, Juan Sforza entrou em campo em 16 partidas e não fez gols ou deu assistências. O jogador tinha contrato com o Talleres até o fim do ano, mas será devolvido.
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Pelo Vasco, o argentino entrou em campo em 44 partidas, fez um gol e deu uma assistência. O seu contrato com o Cruz-Maltino vai até o fim de 2028.
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