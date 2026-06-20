Novo técnico do Vasco vai chegar sem garantia de reforços

o novo comandante só poderá contar com reforços no elenco se entrar dinheiro de um novo investidor. Vasco tem urgência para definir um novo técnico com a saída de Renato Gaúcho e também para conseguir acertar a venda da SAF para Marcos Lamacchia. Afinal,de um novo investidor.

Em situação financeira complicada, o Cruz-Maltino busca por jogadores no mercado da bola, mas tem dificuldade para negociar diante do orçamento apertado e conta com a criatividade. Ainda assim, a diretoria entende serem necessárias contratações e busca por uma solução enquanto a janela de transferências só abrirá em 20 de julho.



Mas, para isso, precisa finalizar em até um mês os trâmites burocráticos com Marcos Lamacchia para a assinatura de um Memorando de Entendimento para a venda da SAF. Com esse documento, o negócio passa a depender da aprovação dos sócios do Vasco para a concretização do acordo.



Ainda assim, o novo investidor já estaria disposto a fazer um aporte emergencial para ajudar nas contratações necessárias. Há a preocupação com o segundo semestre e o risco de rebaixamento.



O Vasco entrou na parada do Brasileirão para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com apenas 20 pontos em 18 rodadas. O objetivo é contar com reforços o quanto antes para melhorar o desempenho o quanto antes e respirar no campeonato.