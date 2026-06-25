Interventora da SAF do Vasco pede cautela em meio à crise: 'Tenho um perfil conciliador'

Rio - Nova responsável por gerir a SAF do Vasco pelos próximos 60 dias, a advogada Samantha Mendes Longo comentou os rumos do clube. Em meio à intensa crise societária que culminou no afastamento do presidente Pedrinho, ela tratou de acalmar os ânimos e garantiu que não fará mudanças bruscas no departamento de futebol.

Comandando o processo de transição, Samantha deixou claro que seu papel principal será o de mediadora jurídica entre os acionistas em conflito.



"Eu sou a interventora, sou a gestora da SAF, então eu tenho a caneta para dizer 'contrata esse, demite aquele'. No fundo, a última palavra é minha. Mas eu não tenho o perfil (de decidir a parte esportiva). Não tenho nem time, não torço para nenhum. Tenho um perfil conciliador, por isso a juíza me escolheu. Minha ideia é manter a parte esportiva com quem entende do assunto para termos o mínimo de prejuízo para o clube nessa parte", afirmou, em entrevista ao 'ge'.

A chegada da nova gestora acontece no momento em que a diretoria costurava a contratação do volante colombiano Nelson Deossa, do Real Betis. Samantha adotou uma postura firme e cautelosa sobre o mercado, lembrando que o Vasco cumpre um plano de Recuperação Judicial e já investiu pesado na temporada.



"Sei da falta de técnico, da janela... esse ponto específico ninguém me falou. O clube está em recuperação judicial. Pela informação que tenho, R$ 100 milhões foram gastos em contratações esse ano. Qualquer outra contratação certamente passará por uma análise criteriosa. Não é uma decisão só de contratar ou não, e sim se cabe dentro do que o Vasco tem", ponderou a interventora.

