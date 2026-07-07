Vasco tenta reverter intervenção na SAF

Rio - O Vasco protocolou um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (6). O Cruz-Maltino tenta reverter a decisão que afastou o presidente Pedrinho e mais dois membros do Conselho de Administração da SAF e que instituiu uma intervenção judicial.

O principal argumento do clube, segundo informou o 'ge', é que discussões sobre o controle societário e governança da SAF estão submetidos à Câmera de Arbitragem da FGV. Dessa forma, caberia aos árbitros deliberarem sobre o tema, e não a Justiça comum.



Relembre o caso

Em junho, a Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca.

A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína. No entanto, ela renunciou ao cargo na semana seguinte. Na petição apresentada à Justiça, ela cita que a decisão por causa de um "fato grave" em relação à segurança pessoal.

Já na semana passada, a juíza declarou suspeição para continuar no processo e remeteu o caso à 6ª Vara Empresarial. E, para evitar que a intervenção fique sem comando, ela nomeou a administradora judicial Adriana Campos Conrado Zamponi e o conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo como gestores provisórios da SAF.

