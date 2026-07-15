Vasco abre processo na Justiça para venda da SAF

Rio - A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro publicou o edital para a alienação judicial da chamada UPI Equity, unidade produtiva isolada que representa 90% das ações da nova SAF do Vasco. A publicação confirma a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., do empresário Marcos Lamacchia, como investidor âncora que apresenta uma proposta inicial e tem direito de preferência no processo da compra.

A proposta é de, no mínimo, R$ 650 milhões de investimento nos próximos cinco anos. Segundo o "ge", o valor do acordo com o empresário Marcos Lamacchia está encaminhado e pode superar R$ 2 bilhões. Caso a proposta seja aprovada, o valor seria dividido em melhorias no elenco principal, investimentos no CT do time principal e evolução da infraestrutura das categorias de base.

O documento destaca que a conclusão da venda depende ainda de uma série de condições, entre elas a reorganização societária da SAF, acordos judiciais pendentes e homologação definitiva da Justiça. A empresa Almirante Participações e Empreendimentos S.A. já assinou um contrato vinculante com Vasco e a SAF, e terá o direito de igualar qualquer proposta superior apresentada por outro interessado.

O processo será realizado por meio de propostas fechadas, com a organização da Administração Judicial Conjunta. O investidor vencedor terá de realizar um aporte obrigatório de R$ 500 milhões, dividido em cinco parcelas anuais de R$ 100 milhões, corrigidas pelo INPC, entre 2026 e 2030. Caso outro investidor vença a disputa e a operação seja concluída, a Almirante receberá uma compensação financeira de R$ 50 milhões.