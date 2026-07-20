Vasco é autorizado pela Justiça a pegar empréstimo

Vasco receba um empréstimo de R$ 40 milhões da Almirante Participações e Empreendimentos S.A, empresa de Marcos Lamacchia, empresário que negocia a compra da SAF do clube. A operação será realizada por meio de um financiamento DIP, modalidade destinada a empresas em recuperação judicial. Rio - A Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta segunda-feira (20), que oreceba um empréstimo de R$ 40 milhões da Almirante Participações e Empreendimentos S.A, empresa de Marcos Lamacchia, empresário que negocia a compra da SAF do clube. A operação será realizada por meio de um financiamento DIP, modalidade destinada a empresas em recuperação judicial.

O valor será liberado em parcela única, corrigido apenas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e sem cobrança de juros remuneratórios. Os recursos serão destinados à recomposição do caixa e ao cumprimento das obrigações previstas no plano.



Na decisão, a magistrada destacou que o financiamento foi aprovado pela Administração Judicial, pelo watchdog e pelo Ministério Público. O entendimento é de que a operação não prejudica os credores e contribui para a continuidade das atividades do clube durante o processo de recuperação.

Parte dos recebíveis futuros da Liga Forte União (LFU) poderá ser usada como garantia da operação, limitada ao valor necessário para assegurar o empréstimo. O clube também terá de prestar contas sobre a utilização dos recursos e seguirá sob fiscalização.

Caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF, o montante poderá ser abatido do investimento previsto, que ultrapassa R$ 3 bilhões. A autorização, porém, não representa qualquer aprovação da venda, já que o processo para definir o novo investidor segue em andamento.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza