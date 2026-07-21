Vasco recebe sondagem de clube da Itália por volante

Rio - Peça importante do elenco do Vasco , o volante Cauã Barros, de 22 anos, recebeu uma sondagem de um clube italiano que deseja a sua contratação para a próxima temporada europeia. As informações foram dadas pelo canal "Atenção Vascaínos".

Os valores sinalizados pelo clube não atendem as necessidades do Vasco. Além disso, Cauã é considerado uma peça importante. Porém, uma transferência futura não é descartada pelo clube.

Revelado na base do Vasco, Cauã Barros se profissionalizou em 2023. Depois de ser emprestado ao Amazonas e ao América-MG, o volante voltou ao clube no ano passado e se firmou no elenco.

Na atual temporada, o volante já entrou em campo em mais jogos que em todos os outros anos pelo Vasco. No total são 28 partidas, com três gols e nenhuma assistência.