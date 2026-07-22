Vasco arranca empate com o Independiente Medellín

Colômbia - O Vasco empatou com Independiente Medellín em 2 a 2 no Estádio Atanasio Girardot, na noite desta quarta-feira (22), pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana. Nos acréscimos do primeiro tempo, Montaño abriu o placar e colocou o time colombiano em vantagem. Já no início da etapa complementar, Varela marcou contra e deixou tudo igual. O camisa 20 da equipe da casa apareceu novamente para marcar, mas Spinelli fez o segundo do Cruz-Maltino na reta final.
Vasco e Independiente Medellín voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário. Os times lutam por uma vaga nas oitavas da Sul-Americana.
Antes, porém, o Vasco foca no Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrentará o Mirassol no sábado (25), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 20ª rodada do campeonato.
O jogo
O Vasco entrou em campo sem precisar lidar com a pressão vinda das arquibancadas. A partida foi realizada sem torcida por causa aos incidentes contra o Flamengo, pela fase de grupos da Libertadores.
No primeiro tempo, o Cruz-Maltino teve mais posse de bola e até teve chances para marcar. A primeira veio após um cruzamento. Eder Chaux espalmou, mas a bola sobrou para Adson, que finalizou e parou no goleiro. Pouco depois, Brenner finalizou de fora da área com efeito e dificultou a defesa do arqueiro.
A equipe de Pedro Emanuel voltou a assustar aos 35 minutos, quando Nuno Moreira finalizou de fora da área, e a bola saiu pela linha de fundo.
O Gigante da Colina era melhor e não sofria na defesa. Entretanto, já nos acréscimos, o Independiente Medellín chegou pela primeira vez com perigo e abriu o placar. Martegani recebeu a bola pelo lado esquerdo de ataque com espaço e avançou. Ele acionou Yony González, que já dentro da área tocou John Montaño marcar.
Apesar do banho de água fria, o Vasco conseguiu deixar tudo igual no placar logo no primeiro minuto da etapa complementar. Cuiabano recebeu a bola pelo lado esquerdo e fez o cruzamento. Varela, que marcava Brenner, tentou fazer o corte, mas mandou contra a própria meta.
O Cruz-Maltino, contudo, não conseguiu aproveitar o cenário para ir buscara virada. O Independiente Medellín tinha mais a bola e conseguiu retomar a vantagem aos 27 minutos.
Medina foi acionado na área e finalizou. A bola bateu na zaga, mas ele mesmo ficou com o rebote e tocou para Montaño. O camisa 20 finalizou, e a bola ainda desviou em Cuesta antes de entrar. O site da Conmebol confirmou que o gol foi do atleta do Independiente Medellín.
Atrás no placar, o Vasco correu atrás do prejuízo e deixou tudo igual novamente. Cuiabano mais uma vez foi acionado e serviu Spinelli, que mandou a bola para o fundo da rede aos 41 minutos do segundo tempo.