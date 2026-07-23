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Cauan Barros recebe oferta, e Vasco já busca substituto

Volante, de 22 anos, é peça importante no elenco

Cauan Barros em treino do Vasco
Cauan Barros em treino do Vasco -
Rio - Enquanto ainda tenta finalizar a contratação de Nelson Deossa, do Real Betis, o Vasco pode ter mais mudanças no setor de meio-campo. O volante Cauan Barros, de 22 anos, recebeu uma proposta do futebol europeu, e o Cruz-Maltino já busca uma reposição para o jovem. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".
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Revelado na base do Vasco, Cauã Barros se profissionalizou em 2023. Depois de ser emprestado ao Amazonas e ao América-MG, o volante voltou ao clube no ano passado e se firmou no elenco.
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Na atual temporada, o volante já entrou em campo em mais jogos que em todos os outros anos pelo Vasco. No total são 28 partidas, com três gols e nenhuma assistência.
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Em relação à reposição é um nome tratado com mistério pelo Vasco, porém, a negociação estaria bem avançada. Em relação a Nelson Deossa, o Cruz-Maltino segue tentando destravar a situação envolvendo o valor pedido pelo Real Betis pelo empréstimo.
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