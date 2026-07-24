Vasco negocia a contratação de defensor do Racing

Sosa foi um dos grandes destaques do Racing na campanha da última Libertadores, que terminou com eliminação na semifinal para o Flamengo. Porém, na atual temporada, o clube argentino viveu uma queda de produção grande e nem avançou nas Sul-Americana.

A multa de Sosa é de 12 milhões de euros, pouco mais de R$ 76 milhões na cotação atual. Os valores e o modelo de negociação envolvendo o Vasco ainda estão sendo debatidos.

Santiago Sosa, de 27 anos, foi revelado pelo River Plate, passou pelo Atlanta, dos Estados Unidos, e desde 2024 atua pelo Racing. Na última temporada, o argentino entrou em campo em campo em 23 jogos, anotou três gols e deu uma assistência.