Vasco recebe aval para gastar R$ 100 milhões em contratações

Vasco ganhou respaldo para intensificar a busca por reforços na atual janela de transferências. Segundo o jornalista Rafael Marques, da "ESPN", o empresário Marcos Lamacchia deu aval para que o clube avance na contratação de pelo menos cinco jogadores, já considerando um orçamento anual de R$ 100 milhões. Rio - Oganhou respaldo para intensificar a busca por reforços na atual janela de transferências. Segundo o jornalista Rafael Marques, da "ESPN", o empresário Marcos Lamacchia deu aval para que o clube avance na contratação de pelo menos cinco jogadores, já considerando um orçamento anual de R$ 100 milhões.

O grupo liderado pelo empresário pretende destinar esse montante ao futebol vascaíno como parte do planejamento financeiro. A venda da SAF ainda não foi concretizada, mas as conversas já estão avançadas e a expectativa é que a situação seja resolvida em breve.



A necessidade de reforços também está ligada ao momento do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro. Atualmente na zona de rebaixamento, a diretoria vê a janela de transferências como uma oportunidade para corrigir carências e fortalecer o grupo.

volante Kevin Castaño, do River Plate. O departamento de futebol decidiu abrir conversas diante da demora nas negociações por Santiago Sosa, do Racing. O nome mais recente a entrar no radar vascaíno é o do. O departamento de futebol decidiu abrir conversas diante da demora nas negociações por Santiago Sosa, do Racing.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza