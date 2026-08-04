Cruzeiro desiste de atacante uruguaio e abre caminho para o Vasco

Rio - Após tentar a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez , de 26 anos, o Cruzeiro tirou o time de campo e desistiu de concluir o negócio. Com isso, o Vasco, que é outro interessado em contar com o jogador, terá caminho aberto para uma investida.

O time mineiro tinha conversas avançadas com o América do México para a compra do atleta. No entanto, segundo a "ESPN", mesmo com o Cruzeiro disposto a investir 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), os mexicanos aumentaram a pedida no fechamento do negócio.

Além disso, o outro motivo da desistência foi o envolvimento de Brian Rodríguez em uma grave acusação na Justiça. O uruguaio foi investigado em 2024, no México, por suspeita de estupro e abuso de confiança. O caso gerou repercussão negativa entre a torcida da Raposa.

Com a negativa do Cruzeiro, o Vasco poderá avançar pelo atacante caso consiga um bom negócio. O nome é bem avaliado pela diretoria, mas os valores são vistos como elevados. Vale lembrar que o Cruz-Maltino sonda outras opções para o setor e ainda pretende investir em diferentes posições na janela.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza