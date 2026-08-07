Pedrinho e Lamacchia apresentam projeto de novo CT do Vasco





Com investimento estimado em R$ 120 milhões, a estrutura será erguida no mesmo terreno ocupado atualmente pelo clube, em Jacarepaguá. O complexo terá quase 80 mil metros quadrados, sendo 17 mil de área construída, além de quatro campos, uma recepção central e três edifícios.

Rio - O Vasco avançou no planejamento para modernizar o CT Moacyr Barbosa. De acordo com o 'ge', representantes da gestão do presidente Pedrinho e do empresário Marcos Lamacchia, que negocia a aquisição da SAF cruz-maltina, apresentaram nesta quinta-feira (6) ao prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, uma proposta do novo centro de treinamento.Com investimento estimado em R$ 120 milhões, a estrutura será erguida no mesmo terreno ocupado atualmente pelo clube, em Jacarepaguá. O complexo terá quase 80 mil metros quadrados, sendo 17 mil de área construída, além de quatro campos, uma recepção central e três edifícios.

Elaborado pelo arquiteto Renato Malki, responsável também pelo CT do Red Bull Bragantino, o espaço será dividido por setores funcionais. Um deles abrigará as áreas administrativas, de comunicação, saúde e performance; outro será destinado à hotelaria, com quartos para os atletas, auditório e cozinha industrial; e o terceiro terá espaços voltados ao lazer e à realização de eventos.



Antes do início das obras, no entanto, ainda será necessário cumprir algumas etapas burocráticas e institucionais. A execução depende da obtenção dos alvarás junto à Prefeitura e da conclusão do processo de venda da SAF. A diretoria também pretende realizar reuniões periódicas com o poder público para acompanhar o andamento dos trâmites legais.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato