Vasco precisa vencer quase metade dos jogos para escapar da degola

22 pontos em 23 rodadas, o Cruz-Maltino terá adversários difíceis nos 16 jogos restantes para conseguir um aproveitamento próximo de quem luta pelo G-4, com a necessidade de ao menos sete vitórias e um empate. O Vasco se afundou um pouco mais na zona de rebaixamento do Brasileirão com a derrota por 3 a 0 para o Santos, em confronto direto. Com apenas, o Cruz-Maltino terá adversários difíceis nos 16 jogos restantes para conseguir um aproveitamento próximo de quem luta pelo G-4, com a necessidade de

A situação só não é pior porque os adversários mais próximos também não conseguem pontuar e se distanciar do Z-4. A distância para o Santos, 14º colocado, é de três pontos, por exemplo.



Diante desse cenário, a previsão para fugir do rebaixamento do Brasileirão com uma certa tranquilidade é de 44 pontos. Segundo estimativa do Departamento de Matemático da UFMG, se o Vasco conseguir somar mais 22 pontos para chegar a essa meta, o risco de queda é de apenas 11%.



É importante ressaltar que, nas últimas cinco edições do campeonato, nenhum dos rebaixados superou os 43 pontos. Mas se o Cruz-Maltino quiser uma margem mais tranquila de 100% de garantia, precisará de oito vitórias (ou sete com mais três empates) nas 16 rodadas restantes para chegar aos 46.

Ou seja, um aproveitamento entre 45,8% e 50%, algo entre o atual nono colocado, o Corinthians, que possui (46%) e o sexto, Bahia (com 49%).



Os adversários do Vasco até o fim do Brasileirão



E para alcançar essa meta, o time de Pedro Emanuel terá pela frente os cinco primeiros colocados na tabela atualmente, sendo dois clássicos: Palmeiras (fora de casa), Flamengo (como mandante), Athletico-PR (no Paraná), Fluminense (como visitante) e Cruzeiro (em São Januário).



Além disso, jogará com outros quatro times que estão entre os 10 primeiros do Brasileirão: Coritiba e Corinthians, em casa, e Atlético-MG e Red Bull Bragantino, fora. Já os confrontos diretos serão três: contra Grêmio (em Porto Alegre), Remo e Internacional (em São Januário).



Há também o clássico com o Botafogo (no Nilton Santos), além de São Paulo (fora) e Vitória (em casa) que estão no meio da tabela e ainda podem entrar na briga contra o rebaixamento.



A pontuação dos rebaixados em 17º lugar



- Ceará com 43 pontos em 2025;



- Athletico-PR com 42 pontos em 2024;



- Santos com 43 pontos em 2023;



- Ceará com 37 pontos em 2022;



- Grêmio com 38 pontos em 2021



O risco de rebaixamento por pontuação



- 46 pontos: 0,79%



- 45 pontos: 3,61%



- 44 pontos: 11,42%



- 43 pontos: 26,42%



- 42 pontos: 47,10%



- 41 pontos: 68,21%



- 40 pontos: 84,55%