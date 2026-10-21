Vasco avalia Nilton Santos como opção para clássico contra Flamengo

Vasco e Flamengo vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, na quinta-feira (29), às 20h (de Brasília). Mandante, Cruz-Maltino considera levar a partida para o Nilton Santos, diante da dificuldade recente em conseguir a liberação de São Januário para clássicos, segundo o "ge".

A diretoria vascaína deseja fazer esta mudança por conta das brigas recentes contra a dupla Fla-Flu, responsável pela gestão do Maracanã. Na visão de Pedrinho, os clubes quebraram acordo feito em setembro de 2024, que concedia algumas partidas para o Vasco por ano, ao recusar três pedidos (Santa Fe, Palmeiras e Boca Juniors) da equipe para atuar no local.

Inclusive, foi divulgado que o Cruz-Maltino tem um Contrato de Permissão de Uso de Estádio e Outras Avenças assinado ainda pelo ex-mandatário John Textor, que permite a realização de partidas no estádio.

Diante desta quebra, o Vasco optou por não levar mais clássicos como mandante para o Maracanã, situação que também estava dentro do acordo estipulado entre as equipes. O problema do Cruz-Maltino é conseguir algum estádio para mandar essas partidas. São Januário não consegue a liberação por conta de vetos de órgãos de segurança pública e do BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios), devido a exigências de capacidade e divisão de torcidas.

A última vez que o Fluminense jogou em São Januário foi em julho de 2019. Já o Flamengo consegue ter mais tempo ainda sem atuar com público no local: desde julho de 2017.

Assim, surge a opção de levar as partidas para o Nilton Santos, estádio do Botafogo, clube que tem uma relação mais amistosa com o Vasco, tanto entre as torcidas, quanto as diretorias.

Em meio às brigas na justiça durante este ano, Pedrinho fez algumas declarações em entrevistas coletivas sobre o BEPE não liberar os clássicos contra seus dois maiores rivais em São Januário.

"Eu jogo em São Januário todos os jogos que são considerados de risco. Vasco contra Santos, Cruzeiro, Corinthians... A polícia garante segurança para a festa de 1 milhão de pessoas no Réveillon. E garante para todos os outros jogos, menos para Fluminense e Vasco.", disse o presidente.

Em outra ocasião, ele acrescentou: "Eu quero que Vasco x Flamengo seja em São Januário, não quero me deslocar. Não estou pedindo nada demais, porque fazemos jogos iguais ou até piores lá. Temos toda a ajuda do BEPE".

Apesar do desejo de atuar sempre que possível em São Januário, o Vasco teve que mandar a partida de volta da semifinal da Sul-Americana, que terminou em derrota po 3 a 1 para o Boca Juniors , no Maracanã, por conta de determinações da Conmebol.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo