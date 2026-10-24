Pedrinho fala sobre nova fase do Vasco depois de aprovação da SAF

aprovação da venda de 90% da SAF do Vasco abriu caminho para uma nova etapa no planejamento do clube. Após a votação dos sócios, na noite de sexta-feira (23), Pedrinho destacou o potencial financeiro de Marcos Lamacchia e colocou o pagamento das dívidas entre as principais prioridades da futura gestão. O presidente também projetou melhorias no centro de treinamento e em São Januário.

"Um dos pontos mais importantes para mim é o pagamento das dívidas. Acabou o problema das dívidas do Vasco", disse o ex-jogador.

"Com o poder do investidor, você vai ter times mais competitivos para brigar de forma grande como o Vasco merece. Título não vou promoter, pois o futebol tem várias variáveis", completou.



Apesar da aprovação interna, a transferência do controle ainda depende das análises da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os órgãos podem solicitar documentos adicionais antes da conclusão dos trâmites.

Investimentos e pagamento de dívidas



O acordo com a Almirante Participações, empresa de Lamacchia, prevê pelo menos R$ 500 milhões para o futebol ao longo de cinco anos, além de R$ 150 milhões destinados à infraestrutura. O contrato também estabelece a cobertura do déficit financeiro projetado para os próximos cinco anos, estimado em aproximadamente R$ 1,5 bilhão.



Pedrinho demonstrou confiança no comprometimento do empresário e acredita que o investimento poderá superar as obrigações previstas no contrato. O presidente destacou a relação próxima entre os dois e o interesse do futuro proprietário em fortalecer a instituição.



"As coisas contratuais estão assinadas e é o que vale. O meu 'feeling' é que o investidor vai fazer algo além do que está no contrato. Isso é sensibilidade por ter contato muito próximo. Há o desejo dele em transformar o Vasco em uma grande potência. Então, obviamente, se precisar de algo a mais no contrato, vai acontecer", declarou.

Obras no CT e em São Januário



A modernização da estrutura também está entre as prioridades. Segundo Pedrinho, o início das obras do centro de treinamento depende da conclusão de uma intervenção da Prefeitura do Rio, responsável por uma tubulação que passa pelo terreno vizinho.

O dirigente também voltou a falar sobre a reforma de São Januário. Embora ainda existam etapas técnicas e jurídicas pendentes, ele acredita que as obras no estádio possam começar em 2027.



"Não tem como correr de não começar a obra do estádio no ano que vem. É a tendência", concluiu.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti