Andrés Gómez vai desfalcar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil

Andrés Gómez será desfalque no Vasco para encarar o Palmeiras, neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O atacante segue com dores no pé esquerdo e, assim, não estará à disposição de Pedro Emanuel.
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O colombiano já havia ficado de fora na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, quinta-feira (29), no Nilton Santos. Antes, na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, sábado (24), em São Januário, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo justamente por causa do problema.
Ele convive com o incômodo há algumas semanas, mas atuou no sacrifício para não ser baixa, uma vez que é peça importante no Cruz-Maltino. O Gigante da Colina espera poder contar com Andrés Gómez no segundo duelo com o Verdão, que acontecerá no dia 8, às 17h, em São Januário.
O colombiano já havia ficado de fora na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, quinta-feira (29), no Nilton Santos. Antes, na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, sábado (24), em São Januário, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo justamente por causa do problema.
Ele convive com o incômodo há algumas semanas, mas atuou no sacrifício para não ser baixa, uma vez que é peça importante no Cruz-Maltino. O Gigante da Colina espera poder contar com Andrés Gómez no segundo duelo com o Verdão, que acontecerá no dia 8, às 17h, em São Januário.
Entre os dois confrontos contra o Palmeiras, o Vasco terá o Athletico-PR pela frente, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os números de Andrés Gómez
Um dos principais jogadores do Vasco, Andrés Gómez soma oito gols e sete assistências em 49 jogos nesta temporada, sendo 43 entre os titulares. A tendência é que Marino Hinestroza seja o escolhido de Pedro Emanuel para ganhar espaço no ataque diante do Palmeiras.
Situação do Vasco em 2026
Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, o Vasco vê na Copa do Brasil a chance de terminar a temporada com um troféu. Se passar pelo Palmeiras, enfrentará Grêmio ou Atlético-MG na decisão. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino luta para fugir do rebaixamento.
Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.
Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.
Os jogos que restam ao Vasco
. Vasco x Palmeiras (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro