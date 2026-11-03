Andrés Gómez é relacionado para jogo contra o Athletico-PR

Vasco terá força máxima para enfrentar o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Cruz-Maltino decidiu não poupar nenhum jogador titular ou importante, e relacionou até Andrés Gómez. O atacante colombiano foi a grande novidade da lista do técnico Pedro Emanuel. Por outro lado, Marino Hinestroza ficou fora.

Andrés Gómez sofreu um trauma no dedão do pé esquerdo durante a vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, em São Januário, no último dia 24 de outubro. O atacante colombiano já vinha reclamando de incômodo na região há algumas semanas e a situação agravou. Com isso, ele ficou de fora do clássico contra o Flamengo e do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras.

Recuperado do problema físico, Andrés Gómez foi relacionado pelo técnico Pedro Emanuel para o jogo contra o Athletico-PR. Porém, a sua presença na partida ainda depende de uma nova avaliação na véspera. Existe a expectativa de que ele entre em campo, mas tenha um controle de minutos visando o segundo jogo da semifinal contra o Palmeiras, no próximo domingo (8), em São Januário.

Em meio a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil, o Vasco também luta pela permanência na elite do Brasileirão. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos da temporada, o Cruz-Maltino viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para apenas dois pontos. O time comandado por Pedro Emanuel ocupa o 13º lugar com 38 pontos e tem 8.5% de risco de queda, segundo a UFMG.

O Vasco ainda tem seis jogos para disputar (tem um a menos do que os concorrentes). Das seis partidas, são três confrontos diretos: Chapecoense, fora de casa, no dia 14, além do Internacional e Vitória, ambos em São Januário, nos dias 19 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente. O Cruz-Maltino também enfrenta Bragantino e Atlético-MG, fora de casa, nos dias 22 e 29 deste mês.

Relacionados do Vasco:

Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Phillipe Gabriel

Zagueiros: Gabriel, Saldivia, Robert Renan e Lucas Freitas

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Cuiabano

Meias: Sosa, Tchê Tchê, Jair, Ramon Rique, Lescano, Thiago Mendes

Atacantes: Brenner, Bruno Duarte, David, Adson, Colidio, Andrés Gómez e Nuno Moreira