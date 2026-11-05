Vasco se preocupa com parte física e mental dos jogadores

Ainda disputando a temporada em duas frentes, o Vasco precisará de muita resiliência mental e fôlego para encarar os desafios do Brasileiro e da Copa do Brasil. Com um elenco desgastado e não podendo dar bobeira, os cariocas olham com preocupação os últimos compromissos do ano.

"Temos jogado muito, com pouco tempo para recuperação. Demonstramos que é importante essa questão. Há jogadores que não têm somente a parte física, mas também a parte mental, e isso pode cair. Temos que ter atenção a isso, faltam poucos jogos para o final e queremos ter todos. Sabíamos que o Andrés não estava 100%, mas quis vir e contribuir. Sabíamos que o Marino também não estava, apesar de que não tenha vindo. É importante que todos entendam que estão prontos e preparados para contribuir, e só com esse espírito vamos atingir os nossos objetivos no Brasileirão", disse Pedro Emanuel, depois da vitória sobre o Athletico-PR.

Por enquanto, o Vasco tem mais seis jogos pela frente, cinco no Brasileiro e um pela Copa do Brasil, que irá acontecer neste domingo (8) contra o Palmeiras, em São Januário. O desejo do Cruz-Maltino é aumentar o número de partidas para sete com a decisão da competição nacional.

Diferente dos seus adversários, o Cruz-Maltino não terá paralisação por causa da Data Fifa. Com um jogo a menos pelo Brasileiro, o clube carioca irá entrar em campo no próximo dia 14 (sábado) para enfrentar a Chapecoense pela Série A.

Com 41 pontos, o Vasco ainda corre risco de rebaixamento. A vantagem para o Corinthians, que abre a zona da degola é de quatro pontos. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no "Infobola", o clube de São Januário tem 3% de possibilidades de voltar para a Série B.

A Chapecoense está matematicamente rebaixada, o Remo tem 99%, o Grêmio aparece com 58% de possibilidades e o Corinthians, com 55%, fecha a zona da degola. Logo depois vem o Internacional com 41%, o Vitória com 19% e o Mirassol com 18%

Pela Copa do Brasil, o Vasco precisa vencer o Palmeiras por dois gols de diferença em São Januário, neste domingo (8), para avançar até a final. Uma vitória carioca por placar simples leva a decisão para os pênaltis. O Alviverde joga por um empate para avançar. A decisão irá acontecer no dia 6 de dezembro em Brasília.