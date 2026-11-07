Por lugar na final, Vasco tenta virar mata-mata após seis anos de tabu

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A última vez que o Cruz-Maltino virou um confronto de duas partidas eliminatórias foi na terceira fase da Copa do Brasil de seis anos atrás. Naquela ocasião, perdeu por 1 a 0 para o Goiás, em São Januário, mas deu o troco fora de casa, ao vencer por 2 a 1, no tempo regulamentar, e por 3 a 2 nos pênaltis. A última vez que o Cruz-Maltino virou um confronto de duas partidas eliminatórias foide seis anos atrás. Naquela ocasião,, em São Januário, mas deu o troco fora de casa, ao

Desde então, foram poucos jogos em que o time saiu atrás num mata-mata. Isso aconteceu quatro vezes nos últimos seis anos, mas o retrospecto não é animador, pois em todas acabou eliminado.



Na mesma Copa do Brasil de 2020, o Vasco caiu na fase seguinte para o Botafogo porque perdeu a ida por 1 a 0 no Nilton Santos e ficou no 0 a 0 em casa. Já na edição seguinte do torneio, a queda nas oitavas de final para o São Paulo foi com duas derrotas: 2 a 0 no Morumbi e 2 a 1 em São Januário.



Eliminado precocemente em 2022 e 2023, na segunda fase, o Cruz-Maltino só voltou a ter esse tipo de duelo em duas partidas em 2024. Na mesma fase de semifinal de agora, o time vascaíno saiu derrotado para o Atlético-MG fora de casa, por 2 a 1, e não conseguiu a virada, ao ficar no 1 a 1 na volta.



E em 2025, a desvantagem no primeiro jogo foi no playoff da Copa Sul-Americana. Ao levar 4 a 0 do Independiente Del Valle, no Equador, o Vasco não foi capaz de se recuperar e ficou no 1 a 1 em São Januário, dando adeus à competição.



Primeira vez em 2026



Já nesta temporada, o time vive uma situação inédita contra o Palmeiras. Antes da semifinal, foram sete confrontos de mata-mata sem estar atrás no placar após a primeira partida.

Venceu Paysandu (2 a 0 em Belém), Vitória (1 a 0 em São Januário) e Boca Juniors (1 a 0 em Buenos Aires); e empatou com Fluminense (0 a 0), Olimpia (0 a 0 no Rio), Independiente Medellín (2 a 2) e Santa Fe (0 a 0), ambos na Colômbia.



O que o Vasco precisa para se classificar



Agora em desvantagem, o Vasco precisa de uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis, no domingo (8), às 16h, em São Januário. E se vencer por dois ou mais gols, estará de volta à final da Copa do Brasil.



Por outro lado, qualquer empate ou vitória do Palmeiras dará fim ao sonho vascaíno de conquistar o bicampeonato.