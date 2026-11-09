Mulher de Andrés Gómez questiona atletas do Vasco nos pênaltis

Andrés Gómez é destaque do Vasco na temporada, mas ficou marcado na eliminação para o Palmeiras por perder o pênalti decisivo. Após críticas de torcedores com a queda na semifinal da Copa do Brasil, a mulher do atacante, Juliana Giraldo, saiu em sua defesa, mas criou um mal-estar com o elenco.



Primeiro, a colombiana relembrou que o jogador vem jogando no sacrifício por causa de dores no pé direito nas últimas partidas. E depois ela citou o fato de ele não ser cobrador de pênalti e mesmo assim ter a coragem de se apresentar para a sexta cobrança.



"(São) 96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos", começou em postagem nas redes sociais.



A polêmica surgiu na continuação do texto, quando a mulher de Andrés Gómez criticou jogadores do Vasco que deveriam ter cobrado o pênalti, mas não se apresentaram.



"Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: "o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha", afirmou Juliana, que saiu em sua defesa das críticas.



"Andrés Gómez, você não é um lixo como estão te rotulando, não é o pior jogador, nem merece a morte como estão te desejando. Você é um guerreiro que sonhava e ansiava por ganhar essa copa. Mas o tempo de Deus e a vontade Dele não são os mesmos que os nossos - finalizou Juliana.



A questão do sexto cobrado do Vasco



Após empate em 4 a 4 nos cinco pênaltis para cada lado, a vaga para a final da Copa do Brasil foi definida nas cobranças alternadas. Chamou a atenção, entretanto, o fato de Lucas Piton entrar no fim da partida justamente para participar das penalidades, o que não aconteceu.

O técnico Pedro Emanuel explicou que só definiu a ordem inicial. E depois deixou para os jogadores definirem quem estava mais preparado para seguir com a disputa.



"Definimos os cinco primeiros. A partir daí seria o momento de cada um deles. É importante percebermos dentro do jogo o momento individual. Gosto de dar essa liberdade para os jogadores. Vou dar a eles essa autonomia sempre e isso faz parte da minha forma de trabalhar. Gostaríamos que fosse diferente, mas não foi. Queríamos muito chegar à final, mas não aconteceu", disse.



O técnico português ainda admitiu que Piton estaria entre os cobradores: "Sim, fazia parte".