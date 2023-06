Rubi Borges viveu um relacionamento abusivo e se tornou vítima de violência doméstica. Quando fugiu do ex, a Bela do Vasco desenvolveu bulimia e anorexia. "Ele me ligava ameaçando, foi quando atrapalhou minha alimentação", relata ela, que tenta se curar dos transtornos. Siga o Instagram @rubiborgesrj