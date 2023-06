A GATA DA HORA: Bia Fernandes vai liberar o Privacy pra incentivar os jogadores do Vascão

A modelo e influenciadora Bia Fernandes, Musa do Vasco, anda fazendo muito sucesso no Privacy, plataforma parecida com o Onlyfans, e disse que vai liberar conteúdo a jogadores vascaínos como incentivo em campo para o time deixar a má fase que assola nesta temporada.



“Vai ter conteúdo liberado para eles, é um ânimo fora de campo. Quero só vitória, título e goleada a partir de agora”, diz, aos risos. “Muitos jogadores já assinaram meu Privacy, principalmente do Vasco e de rivais também. Entrei na plataforma a pedido dos seguidores e estou me descobrindo lá”, finaliza. Aprecie o Instagram @biafernandesoriginal