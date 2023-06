Dayane Nascimento, é ex-bailarina do Faustão e modelo fitness, e ultimamente vem se apegado em atividades físicas para agradar os seus seguidores e atraí-los cada vez mais. No último dia 27 de Maio, a beldade conquistou o título de Garota Fitness Paraná 2023. A gata é curitibana, mas atualmente reside em Balneário Camboriú, uma das cidades turísticas mais visitadas e localizada em Santa Catarina. Aprecie mais no Instagram @nascimenttoday