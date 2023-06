A beldade Gabryella Ribeiro está olhando pra você, amigo! Gostou? Ficou hipnotizado? Lógico que sim. A gata conta como mantém o corpo sarado. "Faço dieta e pilates. Eu me alimento bem e amo verduras", disse, no auge dos seus 28 anos, 1,65m de altura e 59 quilos. Apaixonada por futebol, a gata acaba de ser eleita Bela do Cruzeiro, pelo site Bela do Esporte. O maior hobby da jovem é andar a cavalo. "Sou apaixonada por animais". Aprecie mais no Instagram @gabry_ellasribeiro