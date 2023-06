Duu Almeida tem 22 aninhos, é de Caxias do Sul e traz essa aparência de menina doce e meiga, mas é uma 'safadinha' nas dinâmicas do reality Casa das Pimentinhas 7, que começou dia 12, com muita interação entre as meninas e conteúdo quente. “Está sendo uma experiência surreal”. Siga o Instagram @duu.almeida