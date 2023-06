A Gata da Hora: Luiza Marcato arrepia com os brasileiros e os gringos

Atriz das pegadinhas da RedeTV e musa do OnlyFans, Luiza Marcato vem faturando alto com isso, cerca de R$ 80 mil por mês. Além dos lucros, ela já ganhou muitos presentes dos seus assinantes, incluindo viagens cinco estrelas para Dubai, nos Emirados Árabes, e Düsseldorf, na Alemanha.



“Me inspirei em famosas quando entrei na plataforma e hoje superei algumas delas na questão de grana. Já passei Geisy Arruda, Vivi Fernandez, Luiza Ambiel e outras. Não me importo com isso, mas tem um gostinho especial, claro. Sinal que meu conteúdo mexe com os homens”, diz a gata. Espie mais no Instagram @luizamarcato_oficial