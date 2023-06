A GATA DA HORA: Paula Lima fala sobre interação com fãs

Musa do Corinthians, Paula Lima, que vende conteúdos adultos, revela que seu affair foi atacado por assinantes: "Acreditam que sou deles"

O rapaz que a modelo está conhecendo recebeu diversas mensagens de ódio e até ameaças



Musa do Corinthians, Paula Lima, está há bastante tempo solteira. Mas atualmente ela está conhecendo uma pessoa e postou uma foto do pé dele no Instagram quando eles estavam no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro. Foi o suficiente para os seguidores da modelo, que vende conteúdos adultos através do Close Friends, descobrirem as redes sociais do rapaz e passarem a insultá-lo.



"No hotel, eu publiquei uma foto dos pés de um rapaz que estou conhecendo Em seguida ficamos na piscina bebendo e depois fomos para um restaurante. No dia seguinte, chegou várias mensagens de ódio para ele. Pedindo para ele me deixar que tenho dono", comenta.



A modelo acredita que a interação que tem com os assinantes dos seus conteúdos faz eles tomarem essa atitude. "Eu não os conheço pessoalmente, só virtualmente, mas como eu estou sempre interagindo, eles acreditam que sou deles. Não querem me ver com ninguém. Vender conteúdos é o meu trabalho, da minha vida pessoal, eu faço o que quiser. O rapaz é de muito bacana não merecia passar por isso", diz