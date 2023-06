A GATA DA HORA: Cris Casttiel mostra antes e depois e diz que passou a cuidar do corpo após traição

O que precisa acontecer para uma mulher renovar o shape? Para Cris Casttiel, a nova atriz do Teste de Fidelidade da RedeTV!, uma traição digna de novela foi a motivação para ela mudar o visual. Depois de ser trocada por uma amiga, ela decidiu se cuidar mais. Além de treinos e dieta, passou a investir em procedimentos estéticos e hoje diz que se sente mais gostosa e atraente.



“Fiquei mais vaidosa depois da traição. E mais gostosa também”, confessa. “A verdade é que naquele momento que descobri tudo, fiz para dar a volta por cima, uma espécie de vingança. Hoje faço por mim, para me sentir bem, para ficar em paz com o espelho. Sempre digo: uma traição também traz aprendizados e lições. Me sinto mais confiante, poderosa e dona de mim”, garante.



Nas redes sociais, a atriz deu o que falar ao mostrar seu antes e depois. E abriu o jogo sobre suas cirurgias plásticas que fez, a primeira inclusive foi a prótese de silicone nos seios. “Mas tudo foi conquistado mais na raça, na academia. Depois fiz lipo e outras plásticas. Para mim, renovar o shape foi uma terapia. Me tornei tão vaidosa a ponto de nem lembrar mais da traição. E pretendo fazer mais. O Dr. Guilherme Sorrentino que me aguarde”, diz rindo.



Hoje, Cris tem a missão de encarar a ‘sedutora’ na frente das câmeras para testar homens comprometidos. E conta que nos bastidores do programa, a história dela se repete. “As mulheres que são traídas já saem falando que vão se cuidar mais. Elas percebem que precisam se valorizar mais. E no fim das contas isso é legal. É um mal que vem para o bem”, diz.



Agora solteira, ela passou a se dedicar mais à carreira artística. Além de estrear na TV ao lado de João Kléber, ela lançou seu perfil no OnlyFans com vídeos picantes e assinou com a revista Sexy para participar de um reality show. Cris também estará na capa da publicação em edição especial.