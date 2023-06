A modelo e DJ Ester Lopes ficou conhecida por participar do concurso Musa do Brasileirão. Embora seja natural de Campinas, ela representou o Botafogo ano passado. "Tenho uma paixão indescritível pelo Glorioso e por sua torcida também", afirma a beldade. "Tentei a sorte e minha autoestima melhorou muito", emenda a gata. Os alvinegros e torcedores de outros times podem apreciar mais a gata no Instagram @ester.lpz