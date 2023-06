A GATA DA HORA: Thalita Souza conta que nunca sofreu com relacionamento abusivo

A musa do Fluminense Thalita Souza já viveu muitos amores, mas nunca um relacionamento abusivo. Ela diz que se afasta no primeiro sinal de que o homem é tóxico. A modelo também opina sobre o assunto e a relação entre Bruna Griphão e Gabriel no BBB 23.



"A carência e a dependência emocional leva as pessoas sofrerem. O tratamento da dependência emocional precisa ser tratado de dentro para fora e uma dose de amor-próprio. Claro que não é fácil, pois carregamos dependência emocional do passado, o que afeta o presente e até o futuro", considera.



Ela deu conselhos para a BBB. "Analise, reveja seus conceitos e conhecimento. Dependência emocional curamos sozinha. Não precisamos de um relacionamento abusivo", destaca.



Thalita também fez um alerta para outras mulheres, que assim como a atriz, estão vivendo uma relação tóxica. "Mulherada, relacionamento abusivo não se trata só da agressão física, e sim de muitos fatores que vem acontecendo diariamente na vida real de cada mulher. Dentro de um relacionamento, agressão física, agressão verbal, tortura psicológica, narcisismo, maus tratos e xingamento. Muitas mulheres sofrem esses tipos de pressão no relacionamento e não conseguem ver o grau da intensidade masculina e o parceiro companheiro, marido, noivo, ou namorado acaba aproveitando da situação frágil da companheira. A carência feminina leva a intensidade de cada relacionamento abusivo. Temos um caso na televisão brasileira no BBB, com Bruna Griphao, uma mulher maravilhosa, guerreira, forte e determinada, mas com a carência emocional baixa", pondera.



Ela continua: "A identificação não é muito simples. O companheiro que sofre a agressão física ou verbal não consegue analisar a situação do relacionamento como chegaram ao ponto do narcisismo", finaliza.