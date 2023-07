Bruna Carlos estará presente no evento Farofa do Kmarote, que é um encontro de influencers do mundo liberal. Segundo a modelo, a festa é livre e tem uma banheira que reproduz a mesma brincadeira criada no programa Domingo Legal, a banheira do Gugu. "A nossa banheira tem de tudo, e ninguém vai ficar perturbando ninguém”, disse a beldade.