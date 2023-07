A GATA DA HORA: Sulla Santos faz seu primeiro ensaio nu

A streamer e atriz Sulla Santos, 28 anos, estreou há poucos meses nas pegadinhas do João Kleber Show, programa da RedeTV!. Acostumada a usar pouca roupa diante das câmeras, ela decidiu apostar no seu lado mais sensual e estrelar seu primeiro ensaio nu para a revista SpicyFire, que já tirou a roupa de famosas como as ex-BBBs Fani Pacheco e Ariadna Arantes.



“Já sou vista como a gostosona da TV. Até porque nas pegadinhas estou sempre causando ciúmes entre os casais. Ali na gravação é sempre humor e sensualidade. Então decidi me jogar, assumi meu lado sexy e estou aproveitando essa fase. Entrei no concurso e vou representar o Equador”, anuncia. “Mas continuo nas pegadinhas, vou conciliar tudo e buscar o apoio dos famosos da TV também para a votação”.



Além disso, Sulla vai posar nua pela primeira vez para a capa da revista SpicyFire e lançar, ao mesmo tempo, seu perfil no OnlyFans com vídeos bem picantes. “A revista mexe com o ego, estou fazendo porque tenho esse fetiche. Nem é pela grana. Já no OnlyFans quero faturar alto, tenho amigas da TV que ficaram milionárias com os nudes. Estou feliz com meu corpo, me sinto gostosa e o fato de estar na televisão me tornou ainda mais desejada”, confessa.



Mas nem sempre foi assim. A atriz lembra que sofreu bullying na adolescência por ser magra demais. Só depois de treinar e fazer dieta é que Sulla passou a ser elogiada e notada pelos homens. “Eu era um patinho feio, sofri muito. Não tinha seios, então me chamavam de homenzinho. Era terrível, mas isso me deu impulso para cuidar mais de mim e da minha aparência. Hoje recebo cantada até de apresentador lá da TV”, entrega aos risos.



Não à toa, Sulla ostenta medidas perfeitas: 1,57m de altura, 53kg, 64cm de cintura e 97cm de bumbum. E para a final do concurso, ela pretende definir ainda mais os músculos e aumentar seu derrière. “Vou apostar no meu shape mais slim para impressionar os jurados. Mas entrei no concurso mesmo para me divertir e me exibir”, avisa.