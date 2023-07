Nanda Marques é atriz de pegadinhas do João Kléber e opinou sobre pessoas que aproveitam ficadas com famosos para saírem na mídia. "Essa mulher que disse que era amante do Neymar nem pensou na Bruna, que está grávida. Tudo para entrar em um reality show", afirma a gata, acrescentando que teve um affair com um jogador e um sertanejo muito famosos, mas quer "ficar conhecida sem precisar usar nome de homem nenhum".