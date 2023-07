A GATA DA HORA: Vivi Bordin é uma empreendedora do meio sensual

Vivi Bordin, ao longo dos anos, vem se destacando no empreendedorismo através da sua revista digital Diamond Brasil e agora a OnlyDiamond, concorrente do OnlyFans. Recentemente a loira lançou um vídeo oficial para seus fãs, dentro da sua plataforma.



Estando a um tempo afastadas dos ensaios sensuais, agora ela está de volta com toda sua elegância e sensualidade em um vídeo inédito, que foi guardado a sete chaves para seus fãs. O material acabou de ser disponibilizado na plataforma, esbanjando sedução e delicadeza.



“Este vídeo faz parte do ensaio especial da DIAMOND e guardamos ele com muito carinho para ser publicado exclusivamente na Only pensando nos fãs. Espero que vocês gostem queridos”, disse Bordin que comemora o crescente alcance da plataforma.