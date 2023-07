A GATA DA HORA: Ellen Bellini se especializa em massagem tântrica

Após abusar da sensualidade como atriz do Teste de Fidelidade, programa de João Kléber na RedeTV!, a modelo e atriz Ellen Bellini decidiu se aperfeiçoar e então recorreu aos estudos da terapia tântrica para “aprimorar” ainda mais sua sexualidade.



Ela chegou a encarnar uma massagista em um dos episódios, o que a motivou a se especializar na técnica. Ellen inclusive passou uma temporada na Europa e voltou de lá expert em terapia e massagem tântrica. Longe das telinhas e depois de participar de algumas vivências, ela defende que a prática não está ligada à sexo.



“A personagem na TV despertou esse interesse pela massagem tântrica. Foi algo que vibrou dentro de mim e decidi me arriscar nisso, a buscar a técnica. A terapia tântrica é mais do que prazer, reduz o estresse, a ansiedade, melhora a circulação, alivia dores e tensões musculares e ajuda a dormir melhor. Quem faz, vicia”, garante.



A terapeuta explicou que ainda há certo preconceito em torno da prática, mas que a massagem nada mais é que uma “forma de ajudar a melhorar a vida sexual” de pessoas ou casais de uma maneira saudável. “É o prazer através do toque, melhora a energia sexual, ajuda na ejaculação precoce e potencializa o orgasmo, dando muito mais prazer na hora do sexo”, explica.



Após esgotar a primeira temporada de atendimentos, Ellen está prestes a abrir novas vagas e incentiva: “A massagem é viciante! A terapia tântrica é muito mais do que descobrir algo novo. Ela ajuda a descobrir quem você é de verdade. E me ajudou a descobrir também que além da TV, minha missão é ajudar as pessoas a terem mais prazer”, finaliza.