Diretamente da ala de passistas, Thaina Borges representará a Independentes de Olaria no concurso da corte do Carnaval carioca. A gata é cria do Complexo da Penha e trabalha como contadora e maquiadora nas horas vagas. Espie mais no Instagram @thaiborgg. E você aí concorre ao posto de rainha? Mande, então, a sua história com belas fotos para o e-mail agatadahora@meiahora.com