A GATA DA HORA: Karol Vieira é mais uma a entrar na disputa de Rainha da Corte do Carnaval do Rio

Mais uma beldade mandou pedido para sair na sessão A GATA DA HORA do MEIA HORA. Conheçam, então, Karol Vieira: "Olá! Me chamo Karol Vieira. Estou concorrendo à corte do Carnaval carioca este ano indicada pela minha agremiação GRES Gato de Bonsucesso, da Série Bronze. Nossa escola fica na Nova Holanda, no Complexo da Maré, onde sou nascida e criada. Sou passista show da Mangueira e rainha de bateria do Gato de Bonsucesso", conta a deusa.

"Sou formada em administração e exerço a função. Também faço parte de um coletivo chamado Marés de lideranças de favela. É um prazer enorme está me dedicando neste novo desafio. A responsabilidade é muito grande e a emoção toda conta todos os dias. Sigo me preparando com aulas de samba e oratória, indo aos treinos praticando musculação para ter um bom desempenho ao longo das eliminatórias", acrescenta. Gatas, mandem os seus pedidos para o e-mail: agatadahora@meiahora.com